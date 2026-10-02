Супруги продали месячного малыша за цепочку и два дорогих смартфона
В Индии полиция задержала супружескую пару, которую подозревают в продаже собственного месячного ребенка за 100 тысяч рублей. Полученные деньги родители, по данным следствия, потратили на покупку золотой цепочки и двух дорогих смартфонов, сообщает NDTV.
О произошедшем стало известно после обращения женщины в полицию с заявлением об избиении. В ходе расследования правоохранители выяснили, что незадолго до этого родители передали своего сына посреднице за деньги.
После продажи ребенка несколько раз перепродавали другим людям. В результате мальчик сменил четыре семьи и оказался более чем в 550 километрах от места рождения.
Полицейские обнаружили ребенка в Хайдарабаде и вернули его родственникам. При этом приобретенные на вырученные средства телефон и золотую цепочку изъяли. Следователи продолжают устанавливать всех участников схемы и проверяют, могли ли задержанные ранее быть причастными к продаже других детей.
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