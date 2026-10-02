Супруги продали месячного малыша за цепочку и два дорогих смартфона

02 октября 2026, 19:07

NDTV: муж с женой продали месячного малыша за смартфоны и цепочку в Индии

Фото: istockphoto/Ajax9

В Индии полиция задержала супружескую пару, которую подозревают в продаже собственного месячного ребенка за 100 тысяч рублей. Полученные деньги родители, по данным следствия, потратили на покупку золотой цепочки и двух дорогих смартфонов, сообщает NDTV.