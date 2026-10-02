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Супруги продали месячного малыша за цепочку и два дорогих смартфона

NDTV: муж с женой продали месячного малыша за смартфоны и цепочку в Индии
Фото: istockphoto/Ajax9

В Индии полиция задержала супружескую пару, которую подозревают в продаже собственного месячного ребенка за 100 тысяч рублей. Полученные деньги родители, по данным следствия, потратили на покупку золотой цепочки и двух дорогих смартфонов, сообщает NDTV.



О произошедшем стало известно после обращения женщины в полицию с заявлением об избиении. В ходе расследования правоохранители выяснили, что незадолго до этого родители передали своего сына посреднице за деньги.

После продажи ребенка несколько раз перепродавали другим людям. В результате мальчик сменил четыре семьи и оказался более чем в 550 километрах от места рождения.

Полицейские обнаружили ребенка в Хайдарабаде и вернули его родственникам. При этом приобретенные на вырученные средства телефон и золотую цепочку изъяли. Следователи продолжают устанавливать всех участников схемы и проверяют, могли ли задержанные ранее быть причастными к продаже других детей.

Никита Кротов

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