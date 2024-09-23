Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае

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Правоохранительные органы выясняют различные причины детских отравлений в Красноярском крае. Об этом сообщила районная прокуратура в Telegram.
По одной из версий, в готовую пищу могли попасть опасные для жизни вещества. Кроме того, следователи считают, что дети могли отравиться магазинными продуктами.
«В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования», – говорится в материалах дела.
Согласно РЕН ТВ, причиной отравления могло стать ядовитое вещество, смешанное со специями.
21 сентября в селе Красная Сопка, Красноярский край, семья из шести человек отравилась пельменями из местного магазина. Четверо детей не выжили. Родители находятся в реанимации, но состояние их стабильное.
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Александр Климов