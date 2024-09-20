В Москве подросток попал в реанимацию из-за чеснока

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В Москве подросток попал в реанимацию после того, как съел головку чеснока на спор.
Как уточнил источник «Известий», на днях парень поспорил с друзьями, что съест головку чеснока, а после выполнения обещанного через какое-то время начал кашлять и упал. Друзья отметили, что юноша не был пьян внешне, однако запах алкоголя от него всё же чувствовался.
В итоге 16-летний молодой человек оказался в токсикологическом отделении реанимации с предварительным диагнозом «отравление».
Жители Белова Кемеровской области обвинили неизвестную девушку в отравлении собак.
Ранее сообщалось, что женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция.
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В итоге 16-летний молодой человек оказался в токсикологическом отделении реанимации с предварительным диагнозом «отравление».
Жители Белова Кемеровской области обвинили неизвестную девушку в отравлении собак.
«Девушка, которая травит собак, чтобы тебе каждую ночь снились все отравленные собаки и выли. Он был любимец всего двора, всех детей, провожал и встречал со школы, никого не обидел, с ней бегала девочка, ты отравила в Бабанаково у «МСК» обеих», — приводит «Сiбдепо» комментарий одного из пользователей в соцсетях.Уточняется, что вся информация по данному инциденту уже направлена в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция.
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Мелисса Тимофеева