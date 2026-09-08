СК проводит проверку после инцидента с огромным теплоходом у маяка во Владивостоке
Следователи проводят проверку по факту инцидента с теплоходом «Русский Восток», севшим на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России».
Напомним, что судно сорвало с якоря в Амурском заливе из-за штормового ветра. На борту не было ни экипажа, ни груза, утечек топлива не зафиксировано. В результате случившегося никто не пострадал, размер возможного ущерба в настоящий момент устанавливается.
Следователи проверяют событие на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (статья 263 УК РФ). По результатам комплекса необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.
Во Владивостоке сохраняется плохая погода с очень сильным ветром, из-за которого на улицы города упали различные деревья и множество веток. Власти призывают местных жителей не выходить на открытую местность и избегать нахождения у высотных зданий, мостов и рекламных щитов.
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