СК проводит проверку после инцидента с огромным теплоходом у маяка во Владивостоке

08 сентября 2026, 06:27

СК проводит проверку после посадки теплохода на мель у Токаревского маяка

Фото: кадр видео из Telegram-канала «Дальневосточная транспортная прокуратура» @dvtproc

Следователи проводят проверку по факту инцидента с теплоходом «Русский Восток», севшим на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России».