В Забайкальском национальном парке третий день подряд ищут пропавшего туриста

08 сентября 2026, 07:03

Фото: iStock/Vladimir2012

В Бурятии на восточном берегу Байкала третий день ищут туриста, пропавшего в Забайкальском национальном парке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Подлеморье».