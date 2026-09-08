Достижения.рф

В Забайкальском национальном парке третий день подряд ищут пропавшего туриста

Фото: iStock/Vladimir2012

В Бурятии на восточном берегу Байкала третий день ищут туриста, пропавшего в Забайкальском национальном парке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Мужчина в одиночку отправился по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос 6 сентября. Через некоторое время он перестал выходить на связь. Сводная группа из пяти сотрудников полиции, МЧС РФ и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» полностью обследовала весь маршрут, но найти пропавшего гражданина не удалось.

Поиски возобновились сегодня с привлечением вертолёта Ми-8, катеров и автомобилей. Пешие группы также продолжают прочёсывать предполагаемый район исчезновения.

Ранее «Радио 1» передавало, что правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента с теплоходом «Русский Восток», севшим на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. По предварительным сведениям, огромное судно сорвало с якоря в Амурском заливе из-за штормового ветра.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0