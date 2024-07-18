Прокуратура: легковушка столкнулась с автобусом в Карелии

Фото: istockphoto/huettenhoelscher
ДТП с участием легковушки и автобуса произошло в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом сообщили в прокуратуре республики. По предварительной информации, речь идет о пассажирском автобусе и Renault Duster.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что участника ДТП в Дагестане бизнесмена Тимура Муртазалиева подозревают в наркоторговле. Совладельца сети ресторанов Махачкалы остановили сотрудники полиции в рамках рейда. Однако вместо того, чтобы выйти из автомобиля, лихач дал по газам сбив двух правоохранителей. Коммерсанту грозит 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
В Ленобласти погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с поездом и легковушкой
Тренер сборной России по гребле Адаев погиб в ДТП под Воронежем
BFMTV: автомобиль въехал в террасу кафе в Париже, три человека пострадали
Никита Кротов