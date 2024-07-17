В Ленобласти погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с поездом и легковушкой

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто в Лужском районе Ленинградской области. Об это со ссылкой на региональное ГУ МВД России сообщает ТАСС. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ДТП произошло на ж/д переезде 84 км перегона Строганово-Мшинская, движение поездов в настоящий момент остановлено.
По данным издания, пострадавших среди пассажиров и бригады поезда в результате ДТП нет.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, машинист попытался остановить состав, но расстояние было слишком маленьким.
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По данным издания, пострадавших среди пассажиров и бригады поезда в результате ДТП нет.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, машинист попытался остановить состав, но расстояние было слишком маленьким.
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Данил Пономарев