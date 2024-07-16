Тренер сборной России по гребле Адаев погиб в ДТП под Воронежем

Фото: istockphoto/Anton Novikov
Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса Дмитрий Адаев погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Воронежем. Ему было всего 40 лет.
Трагедия произошла в Аниинском районе на автодороге «Курск - Саратов». Информация об этом появилась на сайте министерства спорта Саратовской области. Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулём которого находился Адаев, столкнулся с грузовиком Shacman. От машины, которой управлял тренер, мало что осталось, её, по словам очевидцев, смяло как гармошку.
Дмитрий Адаев за годы своей спортивной карьеры выигрывал первенство Европы и становился призёром континентальных чемпионатов, был чемпионом мира среди студентов. Как тренер воспитал множество замечательных гребцов, в том числе бронзового призёра Олимпиады Алексея Коровашкова и обладателя серебряной олимпийской медали Ивана Штыля.
Министерство спорта выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что вместе с ними скорбит весь спортивный мир.
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Дмитрий Адаев за годы своей спортивной карьеры выигрывал первенство Европы и становился призёром континентальных чемпионатов, был чемпионом мира среди студентов. Как тренер воспитал множество замечательных гребцов, в том числе бронзового призёра Олимпиады Алексея Коровашкова и обладателя серебряной олимпийской медали Ивана Штыля.
Министерство спорта выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что вместе с ними скорбит весь спортивный мир.
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Александр Бойцов