На мигранта, который пытался задушить шестилетнюю девочку, возбудили дело

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В отношении мигранта, который пытался задушить шестилетнюю девочку в супермаркете Москвы, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, 9 января стало известно, что 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в магазине. Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения.
На кадрах видно, что мужчина оплачивает бутылку водки, отпивает её, не отходя от кассы, а затем набрасывается на стоящую рядом маленькую девочку. Отцу ребёнка удалось обезвредить мигрантов до прибытия полиции.
На допросе нападавший заявил следователю, что хотел «просто приколоться». При этом, свою вину он признал и раскаялся.
В отношении приезжего возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
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На кадрах видно, что мужчина оплачивает бутылку водки, отпивает её, не отходя от кассы, а затем набрасывается на стоящую рядом маленькую девочку. Отцу ребёнка удалось обезвредить мигрантов до прибытия полиции.
В отношении приезжего возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
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Евгения Парфентьева