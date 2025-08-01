Прокуратура Москвы направила в суд первое уголовное дело о дропперстве
Прокуратура Москвы передала в суд первое уголовное дело, связанное с дропперством — новым видом преступной деятельности, сообщили в надзорном ведомстве.
Обвиняемая оказалась в сложной финансовой ситуации: из-за долгов и кредитов она нашла подработку в интернете, став дроппером — посредником, через которого проходят незаконные посылки и денежные средства.
Дело направлено в суд. Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что после вступления в силу закона о дропперах количество возможных фигурантов уголовных дел может достичь двух миллионов человек.
Правоохранительные органы предупреждают о серьёзных последствиях участия в подобных схемах и призывают граждан быть бдительными. Гражданам, участвовавшим в дропперстве, грозит до трёх лет лишения свободы.
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