Уроженец Узбекистана сбежал из колонии под Уфой
Из колонии под Уфой сбежал 50-летний уроженец Узбекистана Собра Тургунбоев, Об этом сообщает telegram-канал Mash Batash.
Заключенный отбывал в тюрьме срок в 2,5 года в колонии-поселении. Мужчина был осужден за кражу. Тюрьма находится в Шакше. Как правило, такие учреждения работают без охраны, а заключенные могут носить гражданскую одежду.
К тому же осужденные имеют право свободно перемещаться по территории тюрьмы и даже выходить за ее пределы для работы. Для этого необходимо соответствующее разрешение. Предварительно, именно так Тургунбоев и смог сбежать.
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