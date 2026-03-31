Прокуратура нашла убийц московских пенсионеров спустя 30 лет
Российские правоохранители нашли убийц супругов-пенсионеров, которых убили почти 30 лет назад в Москве. Подробности приводит столичная прокуратура.
Инцидент случился в 1998 году. Следователи повторно проверили изъятые на месте происшествия следы и установили совпадение с отпечатками неоднократно судимого мужчины 1967 года рождения. Оперативники задержали его.
Убийца назвал соучастницу и ещё одного фигуранта. Обвиняемая — знакомая пары, она помогла спланировать преступление. Под видом покупателей она пригласила соучастников в квартиру. Те напали на хозяина, связали ему руки, обмотали верёвкой шею и, угрожая ножом, потребовали деньги.
Не получив наличных, злоумышленники задушили его. Нападавшие похитили икону Казанской Божьей Матери в серебряном окладе и меховую шубу. Мужчина и женщина предстанут перед судом.
