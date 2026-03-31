В центре Москвы подростки нашли 88 тысяч долларов в сумке и сожгли часть денег

31 марта 2026, 10:33

Фото: Istock/EpicCure

Подростки нашли в центре Москвы сумку с долларами и сожгли часть купюр на костре. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Инцидент случился в центре столицы, в Мещанском районе. Группа подростков во время игры нашла сумку с 88 тысячами долларов (около 7,1 миллионов рублей).



Часть денег школьники распределили между собой, а остальные сожгли на костре. Вернувшись домой, дети рассказали о находке родителям. Сейчас сотрудники правоохранительных органов прочёсывают район в поисках уцелевших купюр. Специалисты ещё не установили, как сумка оказалась на улице. Полиция выясняет личность владельца денег.





