Прокуратура назвала причину того, почему разбился Ми-8 с вахтовиками

Фото: РИА Новости / Мария Девахина
По предварительным данным, причиной крушения перевозивших вахтовых рабочих вертолёта в Магаданской области, стала неисправность двигателя. Об этом заявила Дальневосточная транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшём по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).
«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», — заявили в надзорном ведомстве.К спасательной операции привлечены два вертолёта и наземная техника повышенной проходимости. Использование поисковой авиации пока затруднено из-за сложных метеоусловий в районе.
По данным Mash, вертолёт попал в снежный заряд, из-за чего двигатель перестал работать, и пришлось совершить экстренную жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска. На борту находились 17 рабочих одного из магаданских рудников, а также три члена экипажа.
Читайте также:
Стали известны подробности инцидента с вертолётом Ми-8 на Колыме
112: В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8, погиб человек
Артем Путинцев