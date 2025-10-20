Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки в Пулково

20 октября 2025, 07:39

Фото: istockphoto / Heychli

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку обстоятельств аварийной посадки воздушного судна в петербургском аэропорту Пулково. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.