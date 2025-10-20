Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки в Пулково
Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку обстоятельств аварийной посадки воздушного судна в петербургском аэропорту Пулково. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
Установлено, что ночью 20 октября самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Баку, запросил экстренную посадку из-за технической неисправности шасси. Перед приземлением воздушное судно совершило несколько кругов над Ленинградской областью для расходования топлива.
При посадке лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту не пострадал. В настоящее время пассажиры ожидают в зале вылета аэропорта. Специалисты проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
