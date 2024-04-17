Прокуратура отменила возбуждение дела за якобы избиение нацбола* в Петербурге

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Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которых бывший сторонник Национал-большевистской партии*, в настоящее время участник спецоперации Леонид Лепешкин обвинил в избиении, передает «Фонтанка».
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника СВО. Председатель СК России попросил представить ему доклад об установленных обстоятельствах.
Уточняется, что 16 апреля прокуратура вынесла решение о признании расследования незаконным. В МВД отметили, что будут защищать честь и достоинство полицейских.
Инцидент произошел после акции протеста возле здания управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Нацболы* выступили против ввоза мигрантов из стран бывшего СССР в РФ.
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Уточняется, что 16 апреля прокуратура вынесла решение о признании расследования незаконным. В МВД отметили, что будут защищать честь и достоинство полицейских.
Инцидент произошел после акции протеста возле здания управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Нацболы* выступили против ввоза мигрантов из стран бывшего СССР в РФ.
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* организация признана экстремистской и запрещена в РФ
Екатерина Коршунова