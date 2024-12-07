Прокуратура Подольска: дети могли погибнуть в пожаре из-за обогревателя

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Прокуратура Подольска заявила, что дети могли погибнуть в пожаре из-за обогревателя. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры Московской области.
Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.
7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли детей двух и четырёх лет. Медицинские работники оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице.
Подольская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств инцидента, а ещё ход и результаты расследования уголовного дела, которое следственный орган возбудил по факту смерти детей.
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«Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорилось в сообщении прокуратуры.
7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли детей двух и четырёх лет. Медицинские работники оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице.
«По предварительной информации, малолетние находились без присмотра взрослых», — обратили внимание представители прокуратуры.
Подольская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств инцидента, а ещё ход и результаты расследования уголовного дела, которое следственный орган возбудил по факту смерти детей.
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Ольга Енгалычева