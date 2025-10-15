В Уфе возбудили дело после ДТП с 12 автомобилями

15 октября 2025, 15:39

Фото: iStock/kadmy

Полиция Башкирии возбудила уголовное дело против водителя китайского грузовика Shacman, который на улице Новоженова в Уфе из-за отказа тормозов врезался сразу в 11 автомобилей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.