В Уфе возбудили дело после ДТП с 12 автомобилями
Полиция Башкирии возбудила уголовное дело против водителя китайского грузовика Shacman, который на улице Новоженова в Уфе из-за отказа тормозов врезался сразу в 11 автомобилей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
В результате аварии погибли два человека, ещё шесть получили травмы, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Водителю 1998 года рождения грозит до семи лет лишения свободы.
По факту происшествия назначены экспертизы и проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
