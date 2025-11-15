Достижения.рф

Водитель трамвая избил двух пассажиров в Татарстане за неоплату проезда

Фото: istockphoto/Backiris

В Татарстане водитель трамвая №4 силой выгнал из салона и избил двух пассажиров. Как пишет Telegram‑канал «Казань», причиной стала неоплата проезда.



По словам молодых людей, они успели проехать лишь одну остановку, после чего мужчина вытолкнул их на дорогу и несколько раз ударил.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как водитель бьёт мужчин, затем поднимает длинную верёвку и наносит ею несколько ударов.

Ранее сообщалось, что в Саратове мужчина сломал возлюбленной позвонок за то, что та его разбудила.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0