Водитель трамвая избил двух пассажиров в Татарстане за неоплату проезда
В Татарстане водитель трамвая №4 силой выгнал из салона и избил двух пассажиров. Как пишет Telegram‑канал «Казань», причиной стала неоплата проезда.
По словам молодых людей, они успели проехать лишь одну остановку, после чего мужчина вытолкнул их на дорогу и несколько раз ударил.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как водитель бьёт мужчин, затем поднимает длинную верёвку и наносит ею несколько ударов.
