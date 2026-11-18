Прокуратура предлагает прекратить дело сестёр Хачатурян
Прокуратура предлагает прекратить уголовное дело сестёр Хачатурян. Девушек обвиняют в том, что в июле 2018 года они зарезали своего отца. Причиной стало систематическое насилие с его стороны.
Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, надзорное ведомство считает, что сёстры действовали в пределах необходимой самообороны. Адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян ранее сообщала, что защита добивается прекращения преследования по реабилитирующему основанию и не видит судебной перспективы у дела.
Напомним, что девушек арестовали в августе 2018 года, окончательное обвинение предъявили в июне 2019-го. В марте 2021 года сестёр признали потерпевшими по делу о насилии и побоях. В мае 2022 года расследование завершили, обвинение в адрес Хачатуряна ужесточили из-за распространения порнографических материалов с участием дочерей.
В апреле 2025 года отца посмертно признали виновным. В сентябре 2025 года суд отказал в смягчении меры пресечения сёстрам: им запрещено общаться друг с другом и другими фигурантами. Защита просила снять ограничения, но получила отказ.
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