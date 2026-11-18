18 ноября 2026, 16:31

Фото: Istock/simpson33

Прокуратура предлагает прекратить уголовное дело сестёр Хачатурян. Девушек обвиняют в том, что в июле 2018 года они зарезали своего отца. Причиной стало систематическое насилие с его стороны.