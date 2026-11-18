В морге Северодвинска врач убил «воскресшую» пациентку, чтобы скрыть свою ошибку
В Северодвинске медик убил пациентку, которая подала признаки жизни в морге. Как сообщает РЕН ТВ, он сделал это, чтобы скрыть свою ошибку.
Реаниматолог Олег Г. пытался спасти 73-летнюю женщину, но в какой-то момент решил, что медицинские манипуляции не принесли результата. Врач зафиксировал смерть пациентки. Однако спустя два часа сотрудник морга обнаружил у неё признаки жизни.
Тогда реаниматологу сообщили, что пенсионерка жива. Однако вместо оказания помощи мужчина пришёл в морг один, проверил у женщины пульс и ввёл ей препарат. Предварительно, таким образом, врач хотел скрыть свою первоначальную ошибку.
После инъекции пациентка скончалась. 29-летний медик действовал умышленно. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве человека, который находится в беспомощном состоянии.
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