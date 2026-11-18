Сигнал о бомбе поступил с борта самолёта, следовавшего рейсом Минводы — Анталья
Российский самолёт Superjet 100 получил сигнал о заложенной на борту бомбе. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполняло рейс из Минеральных Вод в Анталью.
На борту самолёта с регистрационным номером RA-89120 находились 65 пассажиров и четыре члена экипажа. Из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на борту авиалайнер экстренно приземлился в пункте назначения.
На основании получения сигнала соответствующие подразделения перешли в состояние повышенной готовности. После приземления самолёта его перевели в безопасную зону для проведения необходимых проверок. Взрывчатку на борту воздушного судна не обнаружили.
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