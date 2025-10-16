Российская школьница получила перелом руки из-за нападения двух алабаев
В Челябинской области два алабая набросились на детей, катавшихся на роликах. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП и ДТП регион 74».
Все произошло на улице Аральской в поселке Першино. По словам матери одного из пострадавших, собаки выбежали с частной территории и атаковали школьников. При этом на их крики никто не отозвался. Хозяин животных позже попытался загнать их обратно во двор, но на вопросы местных жителей отвечать не стал.
Отмечается, что одна девочка упала после того, как агрессивный пес укусил ее за бедро. Пострадавшую доставили в травмпункт. Там врачи диагностировали у нее перелом руки и множественные укусы. Информацию о происшествии передали в полицию.
Ранее подобный инцидент произошел в частном секторе в Сочи. Там соседский алабай напал на двух детей и едва не разорвал их.
