Российская школьница получила перелом руки из-за нападения двух алабаев

16 октября 2025, 18:52

Под Челябинском два алабая покусали детей, которые катались на роликах

Фото: iStock/Mikheili Kochiashvili

В Челябинской области два алабая набросились на детей, катавшихся на роликах. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП и ДТП регион 74».