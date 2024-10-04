Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели животных в Псковской области

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Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели собак и кошек в городе Остров Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В прокуратуре пообещали выяснить все обстоятельства дела в ближайшее время.
Псковское агентство информации со ссылкой на местных жителей сообщило, что с конца сентября в одном из дворов города Остров были обнаружены трупы пяти бездомных собак. Также сообщается, что погибли две домашние собаки и два дворовых кота.
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«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщается в заявлении.
Псковское агентство информации со ссылкой на местных жителей сообщило, что с конца сентября в одном из дворов города Остров были обнаружены трупы пяти бездомных собак. Также сообщается, что погибли две домашние собаки и два дворовых кота.
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Александр Климов