Mehr: в одном из блоков НПЗ в Иране произошел взрыв
Резервуар с азотом взорвался в одном из блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Mehr.
«Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг НПЗ», — отмечалось в материале.
Согласно данным журналистов, из-за случившегося никто не пострадал. Вместе с тем нефтеперерабатывающий завод продолжает функционировать.
Ранее сообщалось, что в историческом центре Антальи в квартале Калеичи произошел пожар в гостинице и трех зданиях, стоявших неподалеку. Известно, что пожар вспыхнул в 12:00 по московскому времени. Квартал Калеичи расположен в районе Муратпаша. Его окружают море и сухопутные укрепления, там есть здания разных периодов.