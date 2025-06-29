Mehr: в одном из блоков НПЗ в Иране произошел взрыв

Фото: РИА Новости/ Максим Платонов

Резервуар с азотом взорвался в одном из блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Mehr.



«Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг НПЗ», — отмечалось в материале.

Согласно данным журналистов, из-за случившегося никто не пострадал. Вместе с тем нефтеперерабатывающий завод продолжает функционировать.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Антальи в квартале Калеичи произошел пожар в гостинице и трех зданиях, стоявших неподалеку. Известно, что пожар вспыхнул в 12:00 по московскому времени. Квартал Калеичи расположен в районе Муратпаша. Его окружают море и сухопутные укрепления, там есть здания разных периодов.
Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0