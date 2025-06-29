В Петербурге задержали пьяного мужчину, повредившего пять припаркованных авто
Житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения искорёжил пять припаркованных автомобилей в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что накануне в районе 07:30 мск патрульный наряд Росгвардии услышал крики, звук автомобильных сигнализаций и грохот около одного из жилых комплексов.
На месте происшествия был задержан агрессивный мужчина, который руками, ногами и баллонным ключом повредил пять иномарок.
В результате было подсчитано, что 21-летний горожанин разбил лобовое стекло Audi A7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyunday Solaris, помял капот Audi A4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стёкла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW.
В главке Росгвардии уточнили, что задержанный мужчина ранее был судим за побои и применение насилия в отношении представителя власти.
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