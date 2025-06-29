В Петербурге задержали пьяного мужчину, повредившего пять припаркованных авто

29 июня 2025, 21:31

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения искорёжил пять припаркованных автомобилей в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.