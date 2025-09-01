В Ульяновской области умерла 12-летняя школьница на линейке в честь 1 сентября
В поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области умерла 12-летняя школьница на линейке в честь 1 сентября. Об эом сообщает telegram-канал Shot.
Девочке стало плохо во время линейки в Октябрьском сельском лицее. Ей дали воды и отвели в медпункт, откуда ее забрала скорая. Врачи не смогли спасти ребенка, у которой, предварительно, был порок сердца.
Следственный комитет запустил проверку по факту происшествия.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области девятиклассница умерла во время репетиции к 1 сентября.
