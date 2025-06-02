«Надо было встать и уйти»: Оскар Кучера заявил, что Юрий Дудь* развел его в интервью
Актер Оскар Кучера пожалел, что дал интервью журналисту Юрию Дудю*
Оскар Кучера спустя два года признал ошибкой свое интервью Юрию Дудю*. Он рассказал, что журналист его развел. Изначально актеру предложили совершенно другой формат беседы — о творчестве и мировоззрении. Его слова передает aif.ru.
«Надо было просто встать и уйти, потому что я же понял в какой-то момент, куда он погнал. Был бы я мудрее, не развели бы меня», — заявил артист.Также отмечается, что после выхода интервью, набравшего 24 млн просмотров, на него обрушилась волна хейта. К слову, ранее шоумен высказался в защиту Михаила Ефремова. Он считает, что в момент ДТП его коллега был болен.
*Признан иноагентом в РФ
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