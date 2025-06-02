«Надо было встать и уйти»: Оскар Кучера заявил, что Юрий Дудь* развел его в интервью

02 июня 2025, 14:39

Актер Оскар Кучера пожалел, что дал интервью журналисту Юрию Дудю*

Оскар Кучера (Фото: Инстаграм**/oskarkuchera)

Оскар Кучера спустя два года признал ошибкой свое интервью Юрию Дудю*. Он рассказал, что журналист его развел. Изначально актеру предложили совершенно другой формат беседы — о творчестве и мировоззрении. Его слова передает aif.ru.







«Надо было просто встать и уйти, потому что я же понял в какой-то момент, куда он погнал. Был бы я мудрее, не развели бы меня», — заявил артист.