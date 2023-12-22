Прокуратура: Учеников школы в Свердловской области госпитализировали после драки

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В результате ссоры между подростками в школе Нижнего Тагила, подростков пришлось госпитализировать, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, конфликт в нижнетагильской школе №40 стартовал ещё 19 декабря и продлился несколько дней. По факту произошедшего была инициирована проверка.
В каком состоянии и с какими травмами дети попали в больницу – в прокуратуре не уточнили.
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«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого ее одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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Евгения Парфентьева