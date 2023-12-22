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Мэра Елизово Гаглоишвили подозревают в пьяной драке на базе отдыха

22 декабря 2023, 15:42
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мэра города Елизово, который находится в Камчатском крае, Артема Гаглоишвили подозревают в пьяной драке с туристами на базе отдыха, об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По информации СМИ, видеоролик был записан в июле 2023 года, однако, достоянием общественности он стал только сейчас.

Сообщается, что мужчина на видео, которого называют «Тёма», сильно перепил и начал доставать как отдыхающих, так и сопровождающих их гидов. Его попытались отправить спать, однако, «Тёме» эта идея не понравилась и он накинулся на сидящих рядом с ним людей с кулаками.


«Местные считают, что агрессор — бывший депутат-единоросс, 39-летний Артём Гаглошвили, которого 30 ноября избрали главой города. То же самое утверждает общественник Алексей Николаев, который обнародовал кадры», - прокомментировали ситуацию журналисты.

Отмечается, что в настоящий момент Гаглошвили находится в отпуске, звонки он не принимает, администрация города отвечать на вопросы также отказывается.

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«Коленом в лоб»: Мужчина проломил голову 11-летнему мальчику на детской площадке
Ufa1.ru: мужчина проломил голову 11-летнему мальчику на детской площадке в Уфе
22 декабря 2023, 15:44

Фото: istock / Visivasnc

В Уфе местный житель проломил голову на горке 11-летнему мальчику, который обидел его сына. Об этом стало известно изданию Ufa1.ru.

Мать пострадавшего ребенка заявила, что школьник играл на горке в компании друзей. Тула пришел мужчина со своим ребенком. Мальчик один раз скатился и начал жаловаться папе на ребят. После жалоб мужчина подошел к ее ребенку и швырнул его 2 раза и ударил коленом в лоб. Мальчик рассказал маме о произошедшем из-за порванной куртке. Только спустя время он стал себя плохо чувствовать.

Ребенка отвезли в больницу, где он провел неделю. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Мать написала заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследует происшествие, выясняя обстоятельства и причины такого агрессивного поведения взрослого на детской площадке.

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#медики
#мальчик
#избиение
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«Вся лестница была в крови»: Чудом выжившие рассказали об ужасах расстрела в Праге
Свидетели стрельбы в Праге рассказали о панике людей во время нападения
22 декабря 2023, 15:29

Фото: istock / Vitalii Puzankov

Свидетели рассказала о страхи и панике, которые охватили Прагу из-за стрельбы в здании Карлова университета. Очевидцы рассказали про моменты паники, бегство людей и первой реакции на трагедию, в которой погибли 14 человек, а 25 получили ранения. Об этом пишет «Лента.ру».

Вечером 21 декабря в Праге 24-летний студент Давид Козак начал стрелять в здании философского факультета Карлова университета.

Гражданин Греции, Антонис Ангелидис, рассказал, как они с женой проезжали мимо места стрельбы. Ангелидис сказал, что с самого начала было понятно, что случилось что-то серьезное, ведь он услышал звук сирены скорой помощи.

Иво Хавранек, который также застал стрельбу, рассказал про хаос и панику. Он заявил, что студенты и педагоги выбегали из помещения, а сам он стоял шокированный происходящим. Сначала он не понял, что происходит, но потом заметил силовиков в боевом снаряжении.

Владелец ресторана, Аарон Гюнсберг, сначала подумала, что их атакует ХАМАС и выбежал из заведения. Его дочь, студентка университета, была на занятиях в момент инцидента. Он отметил, что переживал за ее безопасность, но с ней все было в порядке.

Профессор университета, Сергей Медведев*, рассказала, как силовики ворвались в здание, после чего студенты спрятались в ожидании инструкций.

«Суть в том, что все студенты, которые со мной были, они в безопасности. Мы вышли. Но, конечно, ужасно, что (..) вся лестница была в крови», — рассказал профессор.

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*признан в России иноагентом
#студенты
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#педагоги
#стрельба
#чехия
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Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток
22 декабря 2023, 15:29

Фото: iStock/Rawf8

Принявший участие в вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой рэпер Vasio (Николай Васильев) арестован на 15 суток, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Гвоздём программы стал рэпер Vasio, пришедший на вечеринку в одном носке на причинном месте. Больше никакой одежды исполнитель на себя надевать не стал.

Как сообщает Baza, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте эпатажного рэпера на 15 суток.

Напомним, вчера депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителе главных каналов вырезать из эфира всех звёзд, засветившихся на вечеринке.

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#арест
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Водитель погиб в ДТП с горящей «Газелью» на трассе в Подмосковье
22 декабря 2023, 15:25

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

В Подмосковье грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью», которая после этого загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла рано утром в пятницу на 1-м км автодороги А-107 у села Сынково. Грузовой автомобиль «Вольво» совершил встречное столкновение с машиной «Газель», после чего последняя загорелась. В результате ДТП погиб один из водителей», – сказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

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Украина причастна к теракту против выпускников училища на Кубани
Прокуратура: Украина пыталась отравить выпускников кубанского училища
22 декабря 2023, 15:20

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Сотрудников государственных органов Украины заподозрили в совершении теракта против выпускников военного авиационного училища на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что 22 октября выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков праздновали в ресторане 20-летие со дня выпуска из вуза. В самый разгар мероприятия приехал курьер, который вручил им огромный торт и ящик с алкоголем, которые оказались накачаны лекарственным препаратом «Кордиамин».

По делу арестовали 33-летнего жителя Мелитополя Егора Семёнова, который с 2015 года проживает в России. Сначала против него возбудили дело о мелком хулиганстве, за которое он был арестован на 15 суток. Однако 27 октября Армавирский городской суд возбудил уголовное дело о теракте. До 25 декабря Семёнов находится в СИЗО.

Уточняется, что ни один из 77 присутствовавших на праздновании не успел попробовать торт и алкоголь, поэтому задуманное обошлось без жертв.

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#сизо
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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев
22 декабря 2023, 15:15

Фото: istock / SergeyPankratov

Скончался советский и российский актер театра, кино и сериалов Борис Матвеев. Заслуженный артист РФ умер 21 декабря.

Борис Иванович Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил Российский Государственный институт Сценических Искусств. Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, Театре имени Ленинского комсомола в Петербурге.

Впервые на экранах актер появился в 1980 году, снявшись в фильме «Братья Рико».

Матвеев известен по ролям в российских сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия».

До этого сообщалось, что на 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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В Свердловской области возбудили дело на женщину, закопавшую сына в сугроб
22 декабря 2023, 15:12

Фото: iStock/Akintevs

В Свердловской области возбудили дело против женщины, которая закопала своего новорождённого сына в сугроб, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 20 декабря женщина приехала на дачу к свёкру в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Свободный, чтобы в тайне от всех родить ребёнка. Она родила в бане, где на утро её нашёл свёкр. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то обнаружил ребёнка закопанным в сугроб.

В настоящий момент новорождённый мальчик находится в реанимации, госпитализация потребовалась и его матери.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за покушение на убийство новорождённого.

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Убийца офицера Ржицкого Денисенко признал, что действовал по заданию СБУ
22 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Киллер, убивший замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признал, что действовал по заданию Службы безопасности Украины, об этом сообщает прокуратура по Краснодарскому краю.
Напомним, Ржицкого застрелили в июле 2023 года. Подозреваемый Сергей Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, в ходе обыска был обнаружен пистолет с глушителем, из которого и был застрелен Ржицкий.

Как сообщили в краевой прокуратуре, Денисенко признал свою вину в полном объёме, а также заявил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что срок следственных действий по этому делу был продлён до 10 февраля. Завершить расследование планируют в первом квартале 2024 года.

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#убийство
#сбу
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«А нам все равно»: После падения Деда Мороза с 24-го этажа детский праздник продолжился
В челябинском ЖК продолжили детский праздник после смертельного падения Деда Мороза
22 декабря 2023, 14:48

Фото: istock / Aguus

В жилом комплексе в Челябинске организаторы продолжили детский праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа. Об этом информирует издание «Магнитогорск онлайн».
О том, что альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с высоты, стало известно утром 22 декабря.

Директор сервисной компании «Март» Ксения Наумкина заявила, что если бы праздник закончился, что дети стали бы еще больше распаривать.

«Понятно, что взрослые практически все все поняли, но дети же не виноваты», — сказала она.
Сервисная компания пригласила альпиниста в качестве Деда Мороза на праздник первый раз за все время. Директор отметила, что они сами выбирают место спуска. В связи с трагедий, организация предложит помощь близким погибшего.

Альпинист хотел эффектно поздравить детей, но упал с высоты. Предварительно, мужчина перепутал веревки.

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#мужчина
#смерть
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