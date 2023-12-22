Мэра Елизово Гаглоишвили подозревают в пьяной драке на базе отдыха

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Мэра города Елизово, который находится в Камчатском крае, Артема Гаглоишвили подозревают в пьяной драке с туристами на базе отдыха, об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По информации СМИ, видеоролик был записан в июле 2023 года, однако, достоянием общественности он стал только сейчас.
Сообщается, что мужчина на видео, которого называют «Тёма», сильно перепил и начал доставать как отдыхающих, так и сопровождающих их гидов. Его попытались отправить спать, однако, «Тёме» эта идея не понравилась и он накинулся на сидящих рядом с ним людей с кулаками.
Отмечается, что в настоящий момент Гаглошвили находится в отпуске, звонки он не принимает, администрация города отвечать на вопросы также отказывается.
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Сообщается, что мужчина на видео, которого называют «Тёма», сильно перепил и начал доставать как отдыхающих, так и сопровождающих их гидов. Его попытались отправить спать, однако, «Тёме» эта идея не понравилась и он накинулся на сидящих рядом с ним людей с кулаками.
«Местные считают, что агрессор — бывший депутат-единоросс, 39-летний Артём Гаглошвили, которого 30 ноября избрали главой города. То же самое утверждает общественник Алексей Николаев, который обнародовал кадры», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Отмечается, что в настоящий момент Гаглошвили находится в отпуске, звонки он не принимает, администрация города отвечать на вопросы также отказывается.
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Евгения Парфентьева