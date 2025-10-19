Достижения.рф

Стала известна новая деталь ограбления в Лувре

Mash: преступники ограбили парижский Лувр за семь минут
Фото: iStock/walencienne

Ограбление Лувра в Париже прошло всего за семь минут. Подробности приводит телеграм-канал Mash.



По его данным, преступники использовали автовышку и вырезали окна болгаркой. Затем они пробрались в галерею Аполлона через здание, в котором велись строительные работы. После содеянного злоумышленники скрылись. Сейчас полиция их ищет.

Напомним, всего грабители вынесли девять изделий из коллекции драгоценностей императора Наполеона I и императрицы Жозефины. При этом они не стали трогать самый крупный бриллиант — «Регента» весом в 140 карат. В связи с происшествием музей закрыли на весь день.

Лидия Пономарева

