Стала известна новая деталь ограбления в Лувре
Mash: преступники ограбили парижский Лувр за семь минут
Ограбление Лувра в Париже прошло всего за семь минут. Подробности приводит телеграм-канал Mash.
По его данным, преступники использовали автовышку и вырезали окна болгаркой. Затем они пробрались в галерею Аполлона через здание, в котором велись строительные работы. После содеянного злоумышленники скрылись. Сейчас полиция их ищет.
Напомним, всего грабители вынесли девять изделий из коллекции драгоценностей императора Наполеона I и императрицы Жозефины. При этом они не стали трогать самый крупный бриллиант — «Регента» весом в 140 карат. В связи с происшествием музей закрыли на весь день.
