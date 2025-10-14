Прокурор: в сети отелей «Мартон» к занятию проституцией привлекались подростки

14 октября 2025, 11:41

Фото: iStock/kadmy

Представитель Генпрокуратуры на судебном заседании по передаче имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в доход государства заявил, что в сети отелей «Мартон», фигурирующей в деле, к занятию проституцией привлекались несовершеннолетние. Об этом сообщает ТАСС.





Сам Момотов продолжает отрицать свою причастность к управлению гостиничным бизнесом. По его версии, в 2007 году он инвестировал в строительство отеля два миллиона рублей, но вскоре подарил долю матери, которая позднее перепродала её предпринимателю Андрею Марченко. С того момента, утверждает Момотов, он якобы не имел отношения к делам сети.





«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — заявил представитель ведомства.