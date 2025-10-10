Экс-глава Совета судей Виктор Момотов не явился на суд из-за госпитализации
Бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов не явился на сегодняшнее заседание по своему уголовному делу — адвокат объяснил его отсутствие резким ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Защита ходатайствовала о переносе слушания, сославшись на медицинские показания, однако суд отказал в просьбе и решил продолжить процесс в отсутствие подсудимого. Подробности состояния экс-чиновника пока не раскрываются, а также не уточняется, в какое именно медучреждение он был доставлен. Судебное разбирательство продолжается.
Напомним, что Генпрокуратура обвинила Момотова в злоупотреблении статусом судьи и покровительстве вынесению незаконных судебных решений, позволивших его подельникам получить земельные участки. К тому же его подозревают в прикрытии нелегальной деятельности: почасовой сдаче номеров, саун и оказании интим-услуг.
