Появились улики против бывшего судьи Верховного суда России
Появились доказательства коррупционной связи бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова с отельером Андреем Марченко. Их предоставила Генпрокуратура. Подробности сообщает «Коммерсантъ».
В суде, который рассматривает иск об изъятии у названых лиц 100 объектов недвижимости на 9 миллиардов рублей, представили совместные фотографии мужчин. Марченко заявил на заседании, что передал Момотову 30 миллионов рублей в качестве благодарности за помощь в решении земельного вопроса.
По его словам, он ежемесячно доставлял судье от 100 до 300 тысяч рублей наличными от доходов отеля в Краснодаре. Момотов не отрицает знакомства, но утверждает, что не вёл с бизнесменом общих дел. Слушания по иску проходят без экс-судьи, так как его госпитализировали.
