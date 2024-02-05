Суд в Бурятии дал три года уклонисту от военной службы Гылыкпылову

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Бурятский суд арестовал дважды пытавшегося уклониться от службы военнослужащего Цыренжапа Гылыкпылова, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.
Сообщается, что Гылыкпылов впервые решил прогулять службы 17 июля 2023 года. Он просто-напросто не явился в воинскую часть в положенное время. Тогда разыскивать беглеца не пришлось, он сам вернулся к службе 10 дней спустя и приступил к исполнений должностных обязанностей.
Однако, долго на рабочем месте Гылыкпылов не остался. В этот же день он вновь исчез и сдался в военную прокуратуру только 18 августа.
Кяхтинский гарнизонный военный суд Республики Бурятия приговорил уклониста к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Однако, долго на рабочем месте Гылыкпылов не остался. В этот же день он вновь исчез и сдался в военную прокуратуру только 18 августа.
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Евгения Парфентьева