Прокурора отстранили за секс с подозреваемым насильником

18 июля 2026, 15:35

В США прокурора отстранили от работы за романы с тремя подозреваемыми

Фото: iStock/Yingko

В США прокурора округа Рэй в штате Миссури Камиль Джонстон отстранили от работы после обвинений в романах с подозреваемыми, чьи дела она вела. Об этом сообщает издание Mirror.





По версии следствия, женщина вступала в интимные связи с тремя фигурантами, находившимися в сфере ее служебных полномочий. Среди них — Хуан Давид Гутьеррес, подозреваемый в сексуальном насилии.



Американка знала, где скрывался мужчина после того, как он покинул штат, но не сообщила об этом правоохранителям. Она ездила к нему в Миссисипи, а затем отдыхала с ним во Флориде. В итоге рассмотрение дела Гутьерреса перенесли минимум до сентября.



По данным прокуратуры, что Джонстон также состояла в отношениях с адвокатом, представлявшим интересы обвиняемых по уголовным делам в ее округе. В таких случаях она должна была заявлять самоотвод и передавать дела специальному прокурору.



Еще один экс-сотрудник ведомства заявил, что его уволили после того, как он рассказал о связи Джонстон с фигурантом дела о домашнем насилии. Утверждается, что прокурор скрыла этот факт от потерпевшей, коллег и суда.