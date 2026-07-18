Десятки человек пострадали при столкновении двух автобусов
В Чехии при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 40 человек. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на представителя спасательной службы Михаэла Ботова.
Авария произошла около 9:30 возле поселка Олексовице в районе Зноймо. Один автобус, следовавший из Брно, врезался в другой, выезжавший на главную дорогу с второстепенной. Медосвидетельствование показало, что оба водителя в момент столкновения были трезвыми. Спасатели квалифицировали ДТП как чрезвычайную ситуацию второго уровня.
В настоящий момент на месте работают 13 бригад медиков, в том числе вертолет и автомобиль скорой помощи повышенной вместимости. Также помощь оказывают другие сотрудники, несмотря на выходной день. Врачи осмотрели 30 пострадавших, включая ребенка, с легкими травмами. Еще десять человек получили травмы средней и тяжелой степени, их доставили в больницы Брно и Зноймо.
Теперь дорога, соединяющая два города, перекрыта, полиция организовала объезд. Сроки открытия трассы пока не называются.
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