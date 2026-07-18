Десятки человек пострадали при столкновении двух автобусов

18 июля 2026, 15:07

České noviny: 40 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Чехии

Фото: iStock/conejota

В Чехии при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 40 человек. Об этом сообщает České noviny со ссылкой на представителя спасательной службы Михаэла Ботова.