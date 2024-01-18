Проломивший череп студенту за надпись на футболке сверстнику задержан

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В Петербурге задержали 17-летнего парня, который избил первокурсника из-за надписи на футболке. Об этом информирует РЕН ТВ.
«Избивший первокурсника из-за надписи на футболке был задержан 17 января. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – рассказал источник издания.Теперь молодому человеку грозит до восьми лет тюремного заключения.
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Алина Юрчак