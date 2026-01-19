Pronews: в Италии пропавшую женщину нашли закопанной рядом с работой супруга
41-летняя Федерика Торкуоло пропала 8 января в центральной части Италии. После десяти дней поисков ее тело нашли рядом с сельскохозяйственным предприятием, принадлежащим супругу. Муж женщины отрицает свою вину, но прокуратура уверена в его причастности к преступлению. Об этом пишет Pronews.
По информации следствия, Федерика стала жертвой домашнего насилия. Убийство произошло в их доме во время ссоры. Затем мужчина перевез тело на работу и закопал его. Останки обнаружили после того, как кто-то заметил торчащую из земли руку.
Соседи рассказали, что супруги планировали расстаться, но продолжали жить под одной крышей. В день исчезновения Федерики ее муж мыл грузовик, который использовал на работе. На его одежде нашли пятна крови. Адвокат мужчины утверждает, что он собирался обратиться в полицию, но не успел. По предварительным данным, убийство произошло в ходе семейной драмы. Знакомые пары отмечают, что до конфликта они выглядели счастливыми.
