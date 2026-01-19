Pronews: в Италии пропавшую женщину нашли закопанной рядом с работой супруга

19 января 2026, 10:05

Фото: iStock/Петр Ткаченко

41-летняя Федерика Торкуоло пропала 8 января в центральной части Италии. После десяти дней поисков ее тело нашли рядом с сельскохозяйственным предприятием, принадлежащим супругу. Муж женщины отрицает свою вину, но прокуратура уверена в его причастности к преступлению. Об этом пишет Pronews.