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«Пропал слух»: в Самаре задержали подростка, избившего девочку-инвалида на остановке

15 апреля 2024, 15:54
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Самаре задержан несовершеннолетний, избивший девочку-инвалида. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
16-летний житель Самары напал на девочку-инвалида в конце марта 2024 года. После избиения, у девушки частично пропал слух. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. После этого молодой человек начал звонить ей с угрозами.

Причина, по которой подросток применил насилие к инвалиду неизвестна. В ведомстве отметили, что самарец подошел к девушке не один, а в составе группы подростков.



В настоящее время решается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения.

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#ск рф
#инвалиды
#самарская область
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Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой спали его жена и друг
Shot: Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг
15 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/photovova

Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг. Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой застал спящими своих жену и друга. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным канала, в субботу в городе Глазове Алексей пришел в гости к своим друзьям, Светлане и Андрею. Отмечается, что они выпивали спиртные напитки, после чего уснули.

По неизвестным причинам получилось так, что друг уснул со Светланой на одной кровати, а Андрей в соседней комнате. Глава семьи проснулся первым и увидел, что его жена спит вместе с Алексеем. От ревности он поджёг кровать.

У Алексея получилось спастись. Он проснулся и быстро выбежал из квартиры. Супруги остались внутри и оба погибли. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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#алкоголь
#пожар
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Избивших мужчину шатурских полицейских обещали уволить из органов
15 апреля 2024, 15:23

Фото и видео: ГУ МВД России по МО

Шатурские полицейские, которые минувшим вечером избили на улице мужчину, будут уволены из органов. А их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главном управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудники МВД Подмосковья выявили видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в Шатуре. По факту ЧП руководство подмосковного главка МВД назначило служебную проверку. Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – заявила Петрова.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, полицейские избивают мужчину, бросают его у подъезда дома и уезжают на служебной машине. Как заявил замглавы администрации городского округа Шатура Владимир Широков, личности полицейских уже установлены. Проводится проверка.


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#шатура
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#московская область
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Режиссер Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями живота, руки и пальцев
15 апреля 2024, 15:17

Фото: Istockphoto/showcake

В Москве кинорежиссёр Родион Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями. Мужчина утверждает, что просто упал на нож. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Накануне вечером кинорежиссёр Родион Доброхотов вместе с девушкой находился у себя дома. По данным канала, около одиннадцати вечера он вышел в подъезд покурить, а вернулся спустя час и весь в крови.

Девушке и медикам Доброхотов сказал, что сам упал на нож и порезал себя. Врачи его госпитализировали. В больнице мужчине диагностировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Родион Доброхотов учился во ВГИКе, на режиссёрском отделении. В 2010-м году снялся в сериале «Супруги». В 2019-м — вышла короткометражка «Космонавт Петров», где Доброхотов был сценаристом и режиссёром.

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В Дагестане мигрант пытался застрелить директора птицефабрики
15 апреля 2024, 14:04

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Как установили следователи, 21-летний мигрант зашёл в помещение, где находился руководитель предприятия. Было известно, что работник испытывал к управляющему сильную личную неприязнь, передаёт пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. Увидев на стене ружьё, мужчина схватил его, зарядил и произвёл не менее четырёх выстрелов. Одна из пуль попала в потерпевшего.

Мигрант работал на этой же птицефабрике. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыск в доме у подозреваемого. Также были опрошены сотрудники отдела по вопросам миграции. Продолжается сбор улик с целью закрепления доказательной базы.

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#следователи
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#сотрудники
#ск рф
#дагестан
#служба
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Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии за аферы
Экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам колонии
15 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/blinow61

Бывший гендиректор компании Merlion Вячеслав Симоненко приговорен к 22 годам лишения свободы за совершенные аферы. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Хорошевский суд Москвы определил, что наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.

При этом сторона обвинения настаивала на 24-х годах заключения.

Также Симоненко будет обязан выплатить штраф четырем пострадавшим по делу.

Напомним, компания Merlion является одним из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники и мебели. Ее бывший руководитель Симоненко входил в состав ОПГ, которая занималась подлогом и фальсификацией документов, хищением средств, заведомо ложным доносом о совершении преступлений с целью обогащения.

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#наказание
#it
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Мать найденных в подвале Петербурга детей-маугли рассказала, как они там оказались
15 апреля 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy

Мать детей, найденных в петербургском подвале, Анастасия Ермолаева заявила, что рассталась с супругом Артуром, но детей не бросала.
Об этом она сообщила RT. По словам женщины, дети жили у бабушки, а экс-супруг попросил забрать их к себе на «работу». Речь шла о том самом подвале, где они просидели четыре месяца.

Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Как рассказала Ермолаева, ей не дали с ними увидеться. При этом сотрудники центра сообщили, что родители не дежурили возле учреждения.

Ермолаева также добавила, что на неё завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На следующий день его закрыли. Оказалось, что мать детей уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Она добавила, что собрала все документы, которые требует опека, чтобы забрать детей, но не хватает одной справки.

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Студентов и преподавателей начали обманывать по новой мошеннической схеме

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#россия
#санкт-петербург
#дети
#мать
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В Москве найден мертвым сын бывшего генпрокурора
Сына экс-генпрокурора Степанкова нашли мертвым в своей квартире
15 апреля 2024, 13:28

Фото: istock / gorodenkoff

В Москве скончался Денис Степанков, сын бывшего Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова, пишет MK.RU.
Тело мужчины было обнаружено отцом 14 апреля в его квартире на улице Дубнинская. Предполагается, что причиной смерти стали естественные факторы.

По данным телеканала «Звезда», на его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Telegram-канал Mash указывает, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Денис Степанков занимался работой в сфере юриспруденции. Его отец, Валентин Степанков, занимал должность Генерального прокурора России с 1991 по 1993 годы.

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#отец
#мужчины
#telegram
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Студентов и преподавателей начали обманывать по новой мошеннической схеме
15 апреля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба ГУРБ

Мошенники начали обманывать студентов и преподавателей, используя новую схему. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Они рассылают фишинговые письма под видом приглашения на вымышленные конференции или мероприятия. Самый распространённый метод – предложение опубликовать материал на поддельном сайте конференции за дополнительную плату», – уточнили в ГУРБ.
После оплаты услуг на поддельном сайте жертва остаётся ни с чем. При этом личные данные жертвы могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий, добавили в управлении.

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#студенты
#преподаватель
#гурб
#подмосковье
#московская область
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В афганском Газни вышедших за хлебом россиян задержали вооружённые талибы*
15 апреля 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Phototreat

В афганском городе Газни российские туристы вечером вышли в город за хлебом. На улице их задержали представители движения «Талибан»**, вооружённые автоматами.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале Алексей Мараховец, который вместе с друзьями находится в Афганистане в рамках авторского тура. По его словам, соотечественники дошли до единственного работающего продуктового киоска, купили всё необходимое и направились обратно в сторону отеля. У гостиницы их остановила толпа вооружённых людей.

Как рассказал Александр, талибы* проверили у них паспорта, сверили с фотографиями в своих телефонах. Общались через мальчишку с ресепшн, который, по словам россиянина, «посерел от страха». Оказалось, что выходить из отеля в тёмное время суток запрещено в целях безопасности. Российский турист отметил, что талибы* общались с ними вежливо, с улыбкой.

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* Представитель движения, признанного террористическим и запрещённого в РФ
** Движение признано террористическим и запрещено в РФ
#гостиницы
#турист
#афганистан
#безопасность
#отель
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