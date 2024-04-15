«Пропал слух»: в Самаре задержали подростка, избившего девочку-инвалида на остановке

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В Самаре задержан несовершеннолетний, избивший девочку-инвалида. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
16-летний житель Самары напал на девочку-инвалида в конце марта 2024 года. После избиения, у девушки частично пропал слух. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. После этого молодой человек начал звонить ей с угрозами.
Причина, по которой подросток применил насилие к инвалиду неизвестна. В ведомстве отметили, что самарец подошел к девушке не один, а в составе группы подростков.
В настоящее время решается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения.
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Причина, по которой подросток применил насилие к инвалиду неизвестна. В ведомстве отметили, что самарец подошел к девушке не один, а в составе группы подростков.
В настоящее время решается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения.
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Анастасия Хохлова