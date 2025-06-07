Удерживал силой и выводил на воздух с ножом у горла: на Урале задержали рецидивиста

07 июня 2025, 19:37

На Урале мужчина насильно удерживал возлюбленную и угрожал ей ножом

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В городе Каменск-Уральский сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который насильно удерживал в квартире свою 29-летнюю сожительницу и угрожал ей ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.