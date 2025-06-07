Удерживал силой и выводил на воздух с ножом у горла: на Урале задержали рецидивиста
В городе Каменск-Уральский сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который насильно удерживал в квартире свою 29-летнюю сожительницу и угрожал ей ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
По данным следствия, инцидент произошел 7 июня. Мужчина 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения удерживал свою избранницу в квартире и не давал ей выйти на свободу.
Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, мужчина несколько раз вывел жертву на балкон с приставленным к её горлу ножом. Однако, женщине удалось вырваться, а её обидчика задержали сотрудники полиции с применением спецсредств.
Известно, что нападавший проживал вместе с сожительницей уже около пяти лет и они вместе воспитывают двоих детей. Ранее он был неоднократно судим за кражу, грабеж и расправу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ.
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