В Москве загадочно пропала кубанская модель
В Москве пропала 33-летняя модель Анжелика Тартанова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Последний раз её видели 28 ноября в компании незнакомого мужчины. Сестра девушки рассказала, что Анжелика никогда не оставляла без внимания своих близких и активно делилась моментами жизни в соцсетях. Когда родственники заглянули в квартиру, они нашли все её вещи: телефон, документы и личный дневник. Это только усилило их беспокойство.
