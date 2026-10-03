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Пропавшая мать троих детей погибла в российском регионе

Мать троих детей погибла в Челябинской области, СК начал проверку
Фото: istockphoto/blinow61

В Челябинской области обнаружили тело 25-летней женщины, пропавшей днем ранее. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» региона.



По данным волонтеров, сообщение о пропаже женщины поступило 29 сентября. Поиски проводились с привлечением пеших групп.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на источник, в ночь на 29 сентября женщина, предположительно находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее тело нашли 30 сентября в камышах между озером Теренкуль и селом Алабуга. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Проверку проводит Следственный комитет. У погибшей остались муж и трое детей.

Никита Кротов

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