Пропавшая мать троих детей погибла в российском регионе

03 октября 2026, 14:22

Мать троих детей погибла в Челябинской области, СК начал проверку

Фото: istockphoto/blinow61

В Челябинской области обнаружили тело 25-летней женщины, пропавшей днем ранее. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» региона.