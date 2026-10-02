Главред сибирской редакции «Ъ» скончался после ДТП в Новосибирске
Умер сбитый автомобилем главный редактор сибирской редакции «Ъ» Михаил Кичанов
Главный редактор сибирской редакции газеты «Коммерсантъ» Михаил Кичанов умер в больнице после ДТП в Новосибирске. Ему был 51 год. Об этом сообщило издание, в котором работал погибший.
Авария произошла вечером 24 сентября. По сведениям регионального главка МВД, 46-летний водитель Honda сбил на пешеходном переходе мужчину, когда тот переходил проезжую часть. Правоохранители возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД, повлёкшем вред здоровью потерпевшего.
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Кичанова госпитализировали. Врачи провели сложную операцию и до последнего боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжёлой. Утром 2 октября пациент скончался.
«Мы счастливы, что нам довелось работать вместе несколько лет. Разделяем горе с его родными и близкими», — отметили в редакции «Коммерсантъ».Коллеги Кичанова вспоминают как умного, весёлого и очень трудолюбивого руководителя, который умел не только отстаивать собственную позицию, но и прислушиваться к чужой. Информация о дате прощания станет известна позже.