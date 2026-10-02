Главред сибирской редакции «Ъ» скончался после ДТП в Новосибирске

02 октября 2026, 07:30

Умер сбитый автомобилем главный редактор сибирской редакции «Ъ» Михаил Кичанов

Фото: iStock/jorgeantonio

Главный редактор сибирской редакции газеты «Коммерсантъ» Михаил Кичанов умер в больнице после ДТП в Новосибирске. Ему был 51 год. Об этом сообщило издание, в котором работал погибший.





Авария произошла вечером 24 сентября. По сведениям регионального главка МВД, 46-летний водитель Honda сбил на пешеходном переходе мужчину, когда тот переходил проезжую часть. Правоохранители возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД, повлёкшем вред здоровью потерпевшего.





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