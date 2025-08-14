Суд приговорил камчатского гида к 4,5 годам колонии за гибель восьми туристов на вулкане

14 августа 2025, 04:50

Фото: iStock/simpson

Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.