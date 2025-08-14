Суд приговорил камчатского гида к 4,5 годам колонии за гибель восьми туристов на вулкане
Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.
Трагедия произошла в сентябре 2022 года при восхождении на вулкан Ключевской по неутверждённому маршруту. Гиды у группы туристов были непрофессиональные, у них также не было необходимых разрешений.
Проводники проигнорировал необходимость акклиматизации на высоте 3300 м, в результате двух туристам стало плохо. Алабугин спустился вместе с ними в базовый лагерь, остальные люди продолжили восхождение с другим гидом. Они достигли высоты 4400 метров, однако на обратном пути группа сорвалась с ледового склона. Один человек погиб мгновенно, остальные получили тяжелые травмы и скончались от переохлаждения до прибытия спасателей.
Выжили лишь те туристы, которые вернулись ранее в базовый лагерь.
Алабугин признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии общего режима с трёхлетним запретом на туристическую деятельность. Приговор пока не вступил в законную силу.
