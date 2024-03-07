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Россиянина приговорили к 24 годам лишения свободы за насилие над родными детьми

07 марта 2024, 17:31
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Жителю Калининграда вынесли приговор за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
Отмечается, что мужчина в период с 2009 по февраль 2021 года подвергал насилию свою падчерицу и ещё четверых своих детей. Преступления вскрылись после того, как всех детей изъяли из семьи из-за неблагополучных условий проживания.

Центральный районный суд Калининграда приговор мужчину к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра.


Уточняется, что после отбытия основного срока наказания мужчину ограничат в свободе ещё на один год и девять месяцев. Также он выплатит по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого из потерпевших.

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#калининград
#насилие
#приговор
#уголовное дело
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Водитель Lexus сбил ребенка в Барнауле, но откупился конфетами
07 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Барнауле, на улице Кутузова, произошло необычное ДТП, ставшее объектом внимания в социальных сетях.
Водитель автомобиля Lexus RX300 не смог вовремя остановиться перед пешеходным переходом и сбил 11-летнего мальчика. Очевидцы сообщают, что водитель вышел из машины, удостоверился, что ребёнок жив, и, чтобы откупиться от возможных последствий, вручил ему коробку конфет, после чего скрылся с места происшествия.

Мальчик получил лишь незначительные травмы, из-за которых госпитализация не потребовалась. Однако, действия водителя вызвали волну возмущения в обществе. Он не только не притормозил перед зеброй, но и решил избежать ответственности, покупая молчание ребенка сладостями, комментировали поступок водителя в соцсетях.

После появления видеозаписи происшествия в Сети, случай стал широко обсуждаться.

По последним данным, 66-летний водитель Lexus RX300 будет привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Запись с камеры наблюдения попала в полицию, и в настоящее время проводится проверка данного случая. Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и примут законные меры в отношении водителя.

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#дтп
#камеры
#водитель
#мальчик
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Украинка собирала деньги для ВСУ, но тратила их в онлайн-казино
07 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила из в онлайн-казино. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Девушка создавала жалостливые посты и организовывала сборы для Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги на приборы ночного видения и дроны. Она также открывала сборы на лечение раненых украинских бойцов и автомобили.

Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей. Однако все собранные деньги украинка не отправила на помощь ВСУ, а потратила в онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что военнослужащая ВСУ оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в ДНР. Об этом она рассказала изданию РИА Новости. Собеседница издания сообщила, что добиралась на территорию республики через Германию и Грузию.

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В солнечногорской этно-усадьбе загорелся гостевой дом
07 марта 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в гостевом доме этно-усадьбы на территории деревни Трусово городского округа Солнечногорск, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информация о пожаре поступила вечером в среду, 6 марта. За помощью к пожарным обратилась администрация гостевого дома. Оперативно прибывшие на место спасатели обнаружили, что весь бревенчатый жилой дом площадью 150 квадратных метров охвачен пламенем. Кроме того, выяснилось, что внутри дома находится газовый баллон, что усложнило ситуацию», — говорится в сообщении.
Пожарные сумели вытащить из горящего здания газовый баллон, задействовали мотопомпы для бесперебойной подачи воды и потушили огонь. Благодаря их действиям удалось избежать взрыва баллона и распространения огня на другие объекты этно-усадьбы. Пострадавших нет.

В тушении принимали участие 11 человек, было задействовано три единицы техники.

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#пожарные
#спасатели
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ФСБ предотвратила вооружённое нападение террористов на синагогу в Москве
07 марта 2024, 14:51

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Калужской области Федеральная служба безопасности раскрыла ячейку запрещенной организации «Вилаят Хорасан»*, планировавшую нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Члены организации собираюсь совершить теракт в одном из еврейских культовых учреждений столицы. Злоумышленники привлекли внимание правоохранителей, когда те собирали данные об объекте. Выяснилось, что вооружённые боевики планировали напасть на прихожан синагоги.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в ЦОС.
Ранее стало известно, что гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#теракт
#данные
#террористы
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Для оскальпировавших юношу хулиганов, потребуют ужесточения приговора
07 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура Электростали обжалует приговор, вынесенный двум преступникам, оскальпировавшим Юрия Маркова, считая его слишком мягким. Решение суда показалось ведомству слишком мягким. Адвокат пострадавшего сообщил, что приговор пока не вступил в законную силу из-за поданной апелляционной жалобы.
Юрий Марков, который стал жертвой нападения, ранее заявил, что хочет, чтобы преступники получили заслуженное наказание. Родственники подсудимых пытались подкупить пострадавшего, но он не согласился взять деньги.

Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, двое пьяных незнакомцев начали ссору с проходящими мимо молодыми людьми. Один из них, ухватил молодого парня, Юрия Маркова и начал срезать ему волосы на голове, нанеся пострадавшему скальпированные раны. Юноше вызвали скорую прохожие. Преступники скрылись, но были задержаны спустя два дня.

В прокуратуре Московской области сообщили, что оба задержанных признали свою вину. Один из них объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения, а второй заявил, что его намерения были шутливыми, и он не ожидал такого серьёзного исхода.

12 февраля суд вынес приговор. Согласно его резолютивной части, оба хулигана получили по 3,5 года лишения свободы. Но прокуратура, адвокат пострадавшего и сам Юрий Марков считают такое наказание слишком мягким. Статьи УК, на которых строилось обвинение, предусматривают максимальное наказание вдвое больше назначенного судом.

Теперь оценку справедливости приговора даст апелляционная инстанция. Юрию Маркову предстоит провести несколько операций.

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#прокуратура
#преступники
#обвинение
#наказание
#волосы
#электросталь
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В подъезде Москвы обнаружили голую бодибилдершу, завёрнутую в простыню
07 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/lekcej

В столичном подъезде обнаружили голую бодибилдершу, завёрнутую в простыню, об этом стало известно Teloegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 20-летнюю спортсменку обнаружили соседи. Она лежала полностью обнажённой в подъезде многоквартирного дома на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово.

Местные жители вызвали на место происшествия полицейских, которые заподозрили девушку в употреблении запрещённых веществ.

При обыске квартиры правоохранители обнаружили у спортсменки два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов.

Предположительно, бодибилдерша получала наркотики из-за границы и продавала их в Москве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#наркотики
#москва
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Пожар вспыхнул на территории танкового командного училища в Казани
07 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Distortion Media

В Казани произошло возгорание в казармах высшего танкового командного училища. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На представленных видеоматериалах видно, что с территории училища поднимается густой дым.

Огонь постепенно распространяется на кровлю. На месте происшествия работают пожарные дежурных подразделений. Они присвоили возгоранию второй ранг.

В настоящее время о подробностях происшествия не сообщается. Также неизвестно, имеются ли пострадавшие.

Днём ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Как минимум 14 человек пострадали. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро – в тяжелом.

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#пожар
#казань
#пожарные
#происшествия
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На Урале больница сообщила родственникам о смерти пациентки, но отдала чужое тело
В Ревде живую пациентку перепутали с умершей, отдав родственникам чужое тело
07 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/sudok1

В больнице в Свердловской области перепутали пациенток и тело умершей отдали не её родственникам. Об этом РИА Новости сообщили в ОВД города Ревды.
Полиция приступила к проверке по данному делу.

Отмечается, что в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины. У одной диагностировали инфаркт, а у второй – инсульт.

Пациентка с инфарктом умерла, но об этом сообщили не её родственникам, а близким женщины с инсультом. То, что в гробу лежит чужой человек обнаружилось только в ходе отпевания в церкви.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#больница
#смерть
#пациенты
#полиция
#уголовное дело
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ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
07 марта 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 49-летний белорус был объявлен на родине в федеральный розыск в сентябре 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента Республики Беларусь.

Затем стало известно, что с марта мужчина проживал на территории России, где готовился заложить взрывное устройство в здании Администрации Олонецкого района Республики Карелия. Это задание он получил от сотрудников украинских спецслужб.

Накануне сотрудники ФСБ России выследили мужчину, который отправился в лес за СВУ, запрятанным в схроне. Когда его пытались задержать, он открыл огонь, в результате чего был ликвидирован.

В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

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#фсб
#теракт
#украина
#белоруссия
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