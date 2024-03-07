Россиянина приговорили к 24 годам лишения свободы за насилие над родными детьми

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Жителю Калининграда вынесли приговор за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
Отмечается, что мужчина в период с 2009 по февраль 2021 года подвергал насилию свою падчерицу и ещё четверых своих детей. Преступления вскрылись после того, как всех детей изъяли из семьи из-за неблагополучных условий проживания.
Центральный районный суд Калининграда приговор мужчину к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра.
Уточняется, что после отбытия основного срока наказания мужчину ограничат в свободе ещё на один год и девять месяцев. Также он выплатит по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого из потерпевших.
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Анастасия Чинкова