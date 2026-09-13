Пропавшее судно с 243 людьми на борту ищут в Индонезии
Пропавшее судно с 243 людьми на борту ищут в Яванском море в Индонезии
В Индонезии ведутся поиски корабля Virgo Transport 8, на борту которого находятся 243 человека. Судно потеряло связь в Яванском море во время шторма, сообщили в поисково-спасательном агентстве страны (Basarnas).
По данным спасателей, судно следовало из Сурабаи в Банджармасин. Связь с ним потеряли около 02:00 по местному времени (21:00 мск субботы) после того, как оно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями.
«Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине», — заявил координатор поисково-спасательной операции И Путу Судаяна журналистам.Для поисков направили спасательный корабль KN SAR Laksmana 241. Расчетное время перехода к району последнего известного местонахождения Virgo Transport 8 составляет около пяти часов.
В операции также задействовали военно-морские силы, водную полицию, портовые и навигационные службы. Спасатели подготовили оборудование для проведения операций на воде, комплекты для водолазов, средства связи и спутниковый терминал Starlink.
В Basarnas подчеркнули, что поиски ведутся в усиленном режиме из-за большого числа пассажиров и членов экипажа на борту. Спасатели призвали родственников находившихся на судне людей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. Данные о наличии иностранцев на борту не уточняются.