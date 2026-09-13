Пропавшее судно с 243 людьми на борту ищут в Индонезии

13 сентября 2026, 11:15

Пропавшее судно с 243 людьми на борту ищут в Яванском море в Индонезии

Фото: istockphoto/IakovKalinin

В Индонезии ведутся поиски корабля Virgo Transport 8, на борту которого находятся 243 человека. Судно потеряло связь в Яванском море во время шторма, сообщили в поисково-спасательном агентстве страны (Basarnas).





По данным спасателей, судно следовало из Сурабаи в Банджармасин. Связь с ним потеряли около 02:00 по местному времени (21:00 мск субботы) после того, как оно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями.





«Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине», — заявил координатор поисково-спасательной операции И Путу Судаяна журналистам.