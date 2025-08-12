Пропавшего 66 лет назад метеоролога обнаружили в Антарктиде

12 августа 2025, 17:16

В Антарктиде обнаружили останки британского метеоролога, пропавшего 66 лет назад

Фото: iStock/NicoElNino

Таяние ледника в Антарктиде обнажило останки пропавшего более 60 лет назад метеоролога. Об этом сообщает LADBible.