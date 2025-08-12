Пропавшего 66 лет назад метеоролога обнаружили в Антарктиде
Таяние ледника в Антарктиде обнажило останки пропавшего более 60 лет назад метеоролога. Об этом сообщает LADBible.
Останки были обнаружены участниками польской антарктической экспедиции, которые благодаря отступлению ледника нашли кости и личные вещи учёного.
Это был Белл, сотрудник Службы зависимых территорий Фолклендских островов (ныне – Британская антарктическая служба), который погиб 26 июля 1959 года во время восхождения по леднику вместе с коллегами и двумя собачьими упряжками.
Найденные останки доставили на Фолклендские острова исследовательским судном BAS Sir David Attenborough, а затем перевезли в Лондон для дальнейших исследований.
Это редкое событие напоминает о том, как изменения климата и таяние ледников могут раскрывать давно забытые тайны полярных исследований.
Читайте также: