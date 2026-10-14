Пропавшего более десяти дней назад российского подростка нашли

14 октября 2026, 14:36

Пропавшего более десяти дней назад подростка из московского региона нашли в Сочи

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Сочи обнаружили пропавшего без вести подростка из Москвы, который числился в розыске более десяти дней. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.