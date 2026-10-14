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Пропавшего более десяти дней назад российского подростка нашли

Пропавшего более десяти дней назад подростка из московского региона нашли в Сочи
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Сочи обнаружили пропавшего без вести подростка из Москвы, который числился в розыске более десяти дней. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.



По информации ведомства, школьник ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками, после чего они обратились в правоохранительные органы. Данные приводятся 14 октября.

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили молодого человека возле одной из гостиниц. Его внешность соответствовала приметам из ориентировки, а проверка документов подтвердила личность разыскиваемого.

Подростка передали инспекторам по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершалось.

Никита Кротов

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