Пропавшего более десяти дней назад российского подростка нашли
В Сочи обнаружили пропавшего без вести подростка из Москвы, который числился в розыске более десяти дней. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, школьник ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками, после чего они обратились в правоохранительные органы. Данные приводятся 14 октября.
В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили молодого человека возле одной из гостиниц. Его внешность соответствовала приметам из ориентировки, а проверка документов подтвердила личность разыскиваемого.
Подростка передали инспекторам по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него за время отсутствия не совершалось.
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