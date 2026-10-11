В Тюмени ищут девочку-подростка

11 октября 2026, 15:29

В Тюмени волонтеры ищут 15-летнюю девочку-подростка

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени продолжаются поиски девочки-подростка, пропавшей 8 октября. С момента исчезновения она не выходит на связь, ее местонахождение до сих пор неизвестно, пишет «МК».