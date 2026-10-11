В Тюмени ищут девочку-подростка
В Тюмени волонтеры ищут 15-летнюю девочку-подростка
В Тюмени продолжаются поиски девочки-подростка, пропавшей 8 октября. С момента исчезновения она не выходит на связь, ее местонахождение до сих пор неизвестно, пишет «МК».
Поисковый отряд призвал всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, незамедлительно сообщить об этом волонтерам или в полицию. Других деталей не приводится.
Ранее на Камчатке пропала школьница, ушедшая из дома. Данные поступили 28 сентября.
Кроме того, в Абхазии нашли мёртвой туристку из Оренбурга, которая ранее исчезла в Гагре. Подробности — в нашем материале.
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